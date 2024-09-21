عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة على بلدات في الجنوب اللبناني

03:52 م

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الوكيل الإخباري- شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، سلسلة غارات عنيفة على بلدات ومناطق عدة في عمق الجنوب اللبناني، ضمن موجة تصعيد جديدة من المواجهات مع “حزب الله”. اضافة اعلان





وقالت وسائل إعلام لبنانية إن “العدو الإسرائيلي شن عشرات الغارات على محيط بلدات السريرة والقطراني وشبيل والمحمودية وجبل الريحان في قضاء جزين”.



كما شنت مقاتلات إسرائيلية غارة استهدفت منطقة عين الزرقا في محيط بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي بقضاء صور، وغارة أخرى عند أطراف بلدة مروحين في قضاء بنت جبيل، بحسب الوكالة.



وفي السياق ذاته، قالت وكالة الإعلام الرسمية إن “غارتين استهدفتا بلدة ميس الجبل في قضاء مرجعيون، إحداهما استهدفت ساحة البلدة”.



واستهدف الطيران الإسرائيلي أطراف بلدات “لبايا” و”أبو راشد” و”القطراني” في منطقة البقاع الغربي جنوب شرقي لبنان.



