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عشرات القتلى بين جنود ومدنيين في هجوم شرق بوركينا فاسو

جدارية كتب عليها "ابقوا يقظين ومستعدين" في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو
جدارية كتب عليها "ابقوا يقظين ومستعدين" في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو
 
الإثنين، 31-03-2025 12:03 ص
الوكيل الإخباري-   قُتل عشرات الجنود والمدنيين من مجموعات مساندة لجيش بوركينا فاسو، الجمعة، في هجوم يشتبه بأن جماعات مسلحة نفذته في شرق البلاد، وفق ما أفادت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأحد.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني في المنطقة إن "هجوما عنيفا استهدف وحدة دياباغا"، كبرى مدن مقاطعة تابوا في المنطقة الشرقية، وخلف "عشرات القتلى وعددا كبيرا من الجرحى"، موضحا أن الضحايا هم "جنود ومتطوعون مدنيون يساندون الجيش".

وأضاف المصدر أن الوحدة "تعرضت لنيران كثيفة من مئات المهاجمين".

وأكد مصدر أمني آخر وقوع الهجوم، لافتا إلى "تحييد العديد من الإرهابيين خلال الرد"، وأعقبت ذلك "عملية تمشيط في المنطقة".

وقال مصدر طبي من فادا نغورما، كبرى مدن المنطقة الشرقية، إن "30 جريحا جميعهم عناصر أمنيون نُقلوا أمس (السبت) إلى المركز الاستشفائي الإقليمي".

وتواجه بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات تشنها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، أسفرت عن أكثر من 26 ألف قتيل، وأجبرت نحو مليونين من سكان البلاد على النزوح، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية التي تحصي ضحايا النزاعات في العالم.

الجزيرة
 
gnews

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