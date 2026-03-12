الخميس 2026-03-12 01:03 ص

عشرات القتلى في الجنوب السوداني بهجمات بواسطة مسيّرات

قائد "قوات الدعم السريع" يعلن هدنة 3 أشهر في السودان
السودان
 
الوكيل الإخباري-   قُتل عشرات المدنيين في هجمات بواسطة مسيّرات في الجنوب السوداني في اليومين الماضيين، وفق ما أفادت مصادر طبية، في حين تشهد المنطقة معارك تعد من الأعنف منذ اندلاع الحرب قبل نحو 3 سنوات.

وأسفرت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان 2023 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليونا، وتسببت في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق الأمم المتحدة.

 
 


