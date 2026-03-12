عشرات القتلى في الجنوب السوداني بهجمات بواسطة مسيّرات

الوكيل الإخباري- قُتل عشرات المدنيين في هجمات بواسطة مسيّرات في الجنوب السوداني في اليومين الماضيين، وفق ما أفادت مصادر طبية، في حين تشهد المنطقة معارك تعد من الأعنف منذ اندلاع الحرب قبل نحو 3 سنوات.

