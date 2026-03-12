عشرات القتلى في الجنوب السوداني بهجمات بواسطة مسيّرات

وأسفرت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان 2023 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليونا، وتسببت في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق الأمم المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب متحدثا عن إيران: لن نغادر حتى يتم إنجاز المهمة
-
ترامب يقول إنه سيستعين بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة
-
إسرائيل تؤكد وجود أهداف واسعة يمكن ضربها داخل إيران
-
زوارق مسيرة تستهدف ناقلات نفط في الشرق الأوسط
-
ترامب: قصفنا 28 سفينة إيرانية لزرع الألغام
-
غارات عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت
-
إيران تهدد باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّض موانئها لهجمات
-
خطأ في الاستهداف تسبب بإصابة مدرسة إيرانية بضربة أميركية