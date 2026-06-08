عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية واسعة على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أفادت حصيلة أولية غير نهائية بسقوط 12 قتيلا وأكثر من 20 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة من جنوب لبنان منذ ساعات الصباح.



وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القصف الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار ارتفعت إلى 3637 قتيلا و11188 جريحا.

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