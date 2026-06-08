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عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية واسعة على جنوب لبنان

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 08-06-2026 08:20 م

الوكيل الإخباري- أفادت حصيلة أولية غير نهائية بسقوط 12 قتيلا وأكثر من 20 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة من جنوب لبنان منذ ساعات الصباح.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القصف الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار ارتفعت إلى 3637 قتيلا و11188 جريحا.

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وشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا واسع النطاق تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدفا بلدات ومناطق متفرقة في النبطية وصور وبنت جبيل، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتسجيل أضرار واسعة، وسط تحذيرات إسرائيلية جديدة لسكان بعض المناطق بضرورة الإخلاء.

 
 


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