الثلاثاء 2026-07-21 02:58 م

عشرات القتلى والمصابين و 100 مفقود جراء فيضانات اجتاحت أفغانستان

عشرات القتلى والمصابين و 100 مفقود جراء فيضانات اجتاحت أفغانستان
عشرات القتلى والمصابين و 100 مفقود جراء فيضانات اجتاحت أفغانستان
 
الثلاثاء، 21-07-2026 02:07 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث في أفغانستان مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة أكثر من 80 وفقدان أكثر من 100 آخرين، إثر الفيضانات التي اجتاحت مدينة بارون عاصمة ولاية نورستان.اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الأرقام تمثل الأعداد الأولية للضحايا، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل في المنطقة المتضررة.

وأضافت أنه من المقرر أن يتم نشر المعلومات المؤكدة في وسائل الإعلام بعد الانتهاء من عمليات المسح والتقييم، مشيرة إلى أن أعداد الضحايا قابلة للتغيير.

وقد شهدت المنطقة وقوع فيضانات بعد ظهر اليوم، حيث تسببت في تسجيل خسائر مالية ومادية فادحة.
 
 


gnews

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