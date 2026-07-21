عشرات القتلى والمصابين و 100 مفقود جراء فيضانات اجتاحت أفغانستان

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الأرقام تمثل الأعداد الأولية للضحايا، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل في المنطقة المتضررة.
وأضافت أنه من المقرر أن يتم نشر المعلومات المؤكدة في وسائل الإعلام بعد الانتهاء من عمليات المسح والتقييم، مشيرة إلى أن أعداد الضحايا قابلة للتغيير.
وقد شهدت المنطقة وقوع فيضانات بعد ظهر اليوم، حيث تسببت في تسجيل خسائر مالية ومادية فادحة.
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