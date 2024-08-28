عشرات القتلى والمفقودين في اليمن جراء السيول والانهيارات

الوكيل الإخباري- أفاد سكان محليون، الأربعاء، بفقدان نحو 30 شخصا ووفاة آخرين جراء الأمطار والسيول الناتجة عنها في محافظة المحويت، شمالي اليمن.

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وقال سكان لوكالة الأنباء الألمانية إن السيول الجارفة الناتجة عن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار ثلاثة سدود مياه ما أدى إلى وقوع انهيارات صخرية جبلية على السكان وعدد من المنازل في مديرية ملحان. وأضافت المصادر، أن الانهيارات الصخرية والسيول تسببت في وفاة عدد من الأشخاص لم تتضح حصيلتهم بعد، وفقدان 30 شخصا على الأقل، وجرف عدد من السيارات، كما أدت إلى قطع الطرق المؤدية لمديرية ملحان، غربي المحافظة.