عشرات القتلى والمفقودين في اليمن جراء السيول والانهيارات

وقال سكان لوكالة الأنباء الألمانية إن السيول الجارفة الناتجة عن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار ثلاثة سدود مياه ما أدى إلى وقوع انهيارات صخرية جبلية على السكان وعدد من المنازل في مديرية ملحان. وأضافت المصادر، أن الانهيارات الصخرية والسيول تسببت في وفاة عدد من الأشخاص لم تتضح حصيلتهم بعد، وفقدان 30 شخصا على الأقل، وجرف عدد من السيارات، كما أدت إلى قطع الطرق المؤدية لمديرية ملحان، غربي المحافظة.
وأوضحت المصادر أن "عشرات القرى في مديرية ملحان "لا تزال تحت حصار السيول والأمطار الغزيرة ولا تزال عدة أسر تحت الأنقاض". ويتعرض اليمن لهطول أمطار غزيرة منذ مطلع الشهر الجاري، مخلفة أضرارا بشرية وخسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، وسط ضعف حاد في الاستجابة لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية.
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