عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية المتزامنة على لبنان

الوكيل الإخباري- أحصت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، في "حصيلة أولية"، مقتل العشرات وإصابة المئات جراء الغارات الاسرائيلية المتزامنة التي استهدفت مناطق عدة بينها بيروت.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة في بيان "في تصعيد خطير جدا، شن طيران العدو الإسرائيلي موجة غارات متزامنة على العديد من المناطق اللبنانية ما أوقع في حصيلة أولية عشرات الشهداء ومئات الجرحى".

وجددت دعوتها المواطنين الى "تخفيف الزحمة الحاصلة خصوصا في أحياء العاصمة بيروت إفساحا في المجال لأولوية الإنقاذ والاسعاف".