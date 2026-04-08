عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية المتزامنة على لبنان

جانب من عمليات الإنقاذ
 
الأربعاء، 08-04-2026 04:09 م

الوكيل الإخباري- أحصت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، في "حصيلة أولية"، مقتل العشرات وإصابة المئات جراء الغارات الاسرائيلية المتزامنة التي استهدفت مناطق عدة بينها بيروت.

وقالت الوزارة في بيان "في تصعيد خطير جدا، شن طيران العدو الإسرائيلي موجة غارات متزامنة على العديد من المناطق اللبنانية ما أوقع في حصيلة أولية عشرات الشهداء ومئات الجرحى".

 

وجددت دعوتها المواطنين الى "تخفيف الزحمة الحاصلة خصوصا في أحياء العاصمة بيروت إفساحا في المجال لأولوية الإنقاذ والاسعاف".


ودعت، السكان الى إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف لتتمكن من الوصول الى الأحياء التي استهدفتها الغارات الاسرائيلية، في وقت شهدت شوارع العاصمة زحمة خانقة عقب الغارات.

 
 


رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات



 






