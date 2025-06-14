عشرون ضعفاً .. تل أبيب مقبلة على أعنف موجة صاروخية

وأكد المتحدث أن "الرد الإيراني لم ينتهِ بعد، وما شهدته إسرائيل هو مجرد بداية"، في إشارة إلى موجات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت العمق الإسرائيلي فجر السبت.
ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار التوتر العسكري بين طهران وتل أبيب، بعد أكبر عملية قصف إسرائيلية استهدفت مواقع حيوية في إيران، منها منشآت نووية وعسكرية.
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