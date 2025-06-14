عشرون ضعفاً .. تل أبيب مقبلة على أعنف موجة صاروخية

10:15 ص

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الوكيل الإخباري- في تصعيد غير مسبوق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، السبت، أن الهجمات الصاروخية القادمة ضد إسرائيل ستكون أعنف وأوسع من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أنها "ستكون بمعدل 20 ضعفًا مقارنة بالضربات السابقة". اضافة اعلان





وأكد المتحدث أن "الرد الإيراني لم ينتهِ بعد، وما شهدته إسرائيل هو مجرد بداية"، في إشارة إلى موجات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت العمق الإسرائيلي فجر السبت.



ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار التوتر العسكري بين طهران وتل أبيب، بعد أكبر عملية قصف إسرائيلية استهدفت مواقع حيوية في إيران، منها منشآت نووية وعسكرية.

