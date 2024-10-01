عشر صواريخ باليستية تهز تل أبيب وإصابة إسرائيليين

وهذه المرة الأولى التي يقصف بها حزب الله تل أبيب بهذا العدد من الصواريخ الباليستية منذ أول الأحداث .
وتسبب سقوط الصواريخ بعدد من الإصابات ، ولم تظهر التقارير الصحفية إحصائية نهائية لما تسببت به هذه الصواريخ العشرة .
وكالات
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