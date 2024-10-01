عشر صواريخ باليستية تهز تل أبيب وإصابة إسرائيليين

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عربية بإطلاق حزب الله عشر صواريخ باليستية تجاه تل أبيب صباح اليوم الثلاثاء .



وهذه المرة الأولى التي يقصف بها حزب الله تل أبيب بهذا العدد من الصواريخ الباليستية منذ أول الأحداث .



وتسبب سقوط الصواريخ بعدد من الإصابات ، ولم تظهر التقارير الصحفية إحصائية نهائية لما تسببت به هذه الصواريخ العشرة .



وكالات

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