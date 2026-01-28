عشر قطع بحرية أميركية في الشرق الأوسط بعد تهديد إيران

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد القطع البحرية الأميركية في المنطقة إلى عشر، مع وصول مجموعة حاملة طائرات هجومية جديدة، مما يضع قدرات حربية كبرى بتصرّف الرئيس دونالد ترامب في حال قرّر توجيه ضربة لإيران.

