الخميس 2026-01-29 01:09 ص

عشر قطع بحرية أميركية في الشرق الأوسط بعد تهديد إيران

مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس كارني الأميركية.
مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس كارني الأميركية.
 
الأربعاء، 28-01-2026 11:39 م

الوكيل الإخباري-    ارتفع عدد القطع البحرية الأميركية في المنطقة إلى عشر، مع وصول مجموعة حاملة طائرات هجومية جديدة، مما يضع قدرات حربية كبرى بتصرّف الرئيس دونالد ترامب في حال قرّر توجيه ضربة لإيران.

اضافة اعلان


وبات عدد السفن التي تنشرها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يناهز ما نشرته واشنطن في الكاريبي قبل العملية العسكرية الخاطفة التي نفّذتها قوات أميركية خاصة وأفضت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

النائب زهير الخشمان

شؤون برلمانية النائب الخشمان: طالبنا الحكومة بتأجيل أقساط القروض دون فوائد إضافية أو غرامات

غزة

فلسطين تعليق برنامج فرنسي لإجلاء فلسطينيين من غزة بانتظار فتح معبر رفح

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الاردن حتى الأحد

مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس كارني الأميركية.

عربي ودولي عشر قطع بحرية أميركية في الشرق الأوسط بعد تهديد إيران

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: إيران "أضعف من أي وقت مضى"

البنك المركزي الأميركي

أسواق ومال الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

صورة من الفيديو

خاص بالوكيل لطف الله يحول دون وقوع كارثة حقيقية بوسط البلد في عمان - فيديو

مجلس الأمن الدولي

فلسطين مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية



 






الأكثر مشاهدة