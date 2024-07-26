 
الجمعة 2024-07-26 02:57 م
 
 

عشية انطلاق الأولمبياد.. السكك الحديدية الفرنسية تعلن تعرضها لـ"هجوم كبير"

شبكة سكة الحديد الفرنسية الوطنية
شبكة سكة الحديد الفرنسية الوطنية
الجمعة، 26-07-2024 11:07 ص

 

 الوكيل الإخباري- تعرضت شبكة السكك الحديدية الفرنسية لهجوم كبير وأعمال تخريب، بما في ذلك هجمات حرق متعمد، وفقاً لما كشفت الشركة صباح اليوم الجمعة.


وقالت شركة السكك الحديدية الفرنسية "إس إن سي إف" إن الشركة تعرضت ليل الخميس الجمعة لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكتها للقطارات السريعة، التي تشهد "بلبلة كبيرة"، وفقاً لما أعلنت المجموعة لوكالة فرانس برس قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.


وأوضحت الشركة في بيان: "سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي، لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير" من المسارات.


وأشارت إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير، إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات".


وقالت الشركة المشغلة للقطارات الوطنية: "بدأت هجمات حرق متعمد لإلحاق الضرر بمرافقنا"، مضيفة أن حركة المرور على الخطوط المتضررة "تعطلت بشدة".


وأضاف البيان أن القطارات يتم تحويلها إلى مسارات مختلفة، "لكننا سوف نضطر إلى إلغاء عدد كبير منها".


ولم يتأثر الخط الجنوبي الشرقي حيث "تم إحباط عمل خبيث".


ودعت "إس إن سي إف" الركاب إلى تأجيل رحلاتهم والابتعاد عن محطات القطارات.

 

سكاي نيوز عربية

كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين 35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

تعبيرية

أسواق ومال الطاقة الدولية : الطلب على الكهرباء عند مستويات قياسية بدعم من ارتفاع درجات الحرارة

الشيخ إبراهيم المسعود الخريسات

نعـي فـاضل القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريسات في ذمة الله

الشاب محمود أحمد

منوعات بائع ذرة يبكي السوريين.. أنقذ طفلة من الغرق وجرفه التيار





 


 



الأكثر مشاهدة