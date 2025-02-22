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عشية تشييع نصرالله .. إجراءات أمنية غير مسبوقة في لبنان

نعشا نصرالله و صفي الدين
نعشا نصرالله و صفي الدين
السبت، 22-02-2025 12:35 م
الوكيل الإخباري-   يشهد لبنان إجراءات أمنية مشددة عشية تشييع زعيم حزب الله، حسن نصرالله، وخليفته هاشم صفي الدين، اللذين قتلتهما إسرائيل.اضافة اعلان


وقالت مصادر وتقارير مختلفة إنها من المرات النادرة التي يتم فيها رفع درجة جاهزية الجيش وباقي الأجهزة الأمنية إلى 100%، وذلك عقب اجتماع أمني عُقد، الجمعة، في القصر الرئاسي.

وقد أعلنت السلطات اللبنانية خطة أمنية شملت إغلاق مطار بيروت الدولي مؤقتًا، مع فرض تدابير أمنية صارمة في مقر التشييع (المدينة الرياضية ببيروت) والمناطق المحيطة به.

كما اتُّخذت إجراءات استثنائية لإدارة حركة المرور، من بينها إغلاق بعض الطرقات ومنع وقوف السيارات في مناطق محددة، تحسبًا لأي طارئ.

وقد وُضعت جميع الاحتمالات على الطاولة، بما في ذلك التحسب لأي طارئ أمني من جهة إسرائيل، كاحتمال تنفيذ اغتيال أو قصف عبر المسيّرات، أو تنفيذ عمل أمني داخلي.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية غير الاعتيادية مع وصول وفود خارجية من إيران والعراق واليمن للمشاركة في التشييع.

سياسيًا، تسرّب خبر مشاركة رئيس البرلمان، نبيه بري، في التشييع، وقد رأى مراقبون أن هذا الأمر سيعفي رئيس الجمهورية، جوزيف عون، بروتوكوليًا، من الحضور أو انتداب ممثل عنه.

وقد بقي قرار بري بالمشاركة غير معلن لأسباب أمنية، ويقول مقرّبون منه إن هذا الأمر لم يُحسم نهائيًا بسبب الظروف الأمنية التي قد تستجد في اللحظات الأخيرة.

في هذا السياق، جاءت تغريدة للنائب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، جو ويلسون، على منصة "إكس"، حيث قال: "أي سياسي لبناني سيحضر تشييع السيد يعتبر نفسه واقفًا إلى جانب النظام الإيراني".

وفي ظل الأجواء المفتوحة بالكامل أمام إسرائيل، براً وبحراً وجواً، يحضر الهاجس الأمني بقوة. وتفيد المعلومات بحضور عدد من القيادات الأمنية في حزب الله التي لا تزال في الظل، غير المعروفة حتى داخل بيئة الحزب، والتي تولّت مسؤوليات حديثًا بعد اغتيال إسرائيل معظم قادة الصفين الأول والثاني.

هذا ولم يتم بعد تأكيد ما إذا كان الأمين العام الجديد لحزب الله، نعيم قاسم، سيحضر شخصيًا أم أنه سيتم تلاوة كلمة له مسجّلة مسبقًا، مع ترجيح الخيار الأول بنسبة كبيرة.

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