"عصابة الأطفال حديثي الولادة" تتسبب بإغلاق 9 مستشفيات خاصة في تركيا

وحتى الآن ثبت وفاة 10 أطفال من الذين تم تحويلهم لهذه المستشفيات، بسبب إبقائهم في الحضانات لمدة أكثر بكثير من اللازم" وفق ما أكدته التحقيقات.
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