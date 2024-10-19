"عصابة الأطفال حديثي الولادة" تتسبب بإغلاق 9 مستشفيات خاصة في تركيا

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت إلغاء تراخيص 9 مستشفيات خاصة في اسطنبول بعد الكشف عن عصابة، أسمتها (عصابة الأطفال حديثي الولادة).

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وفي التفاصيل، فإنه وبعد التحريات لعدة أشهر، فقد أثبتت السلطات التركية وجود عصابة منظمة تعمل في قسم (استقبال اتصالات الطوارئ 112) وبعض المستشفيات الخاصة في مدينة اسطنبول، والتي بدورها كانت تحول حالات الأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون للعناية الطبية، إلى هذه المستشفيات الخاصة "التي تم الاتفاق معها بشكل مسبق" وذلك "بهدف الربح المالي بالدرجة الأولى، وليس بهدف تقديم العلاج المناسب لهؤلاء الأطفال".