 
السبت 2024-10-19 05:36 م
 
 

"عصابة الأطفال حديثي الولادة" تتسبب بإغلاق 9 مستشفيات خاصة في تركيا

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 02:59 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت إلغاء تراخيص 9 مستشفيات خاصة في اسطنبول بعد الكشف عن عصابة، أسمتها (عصابة الأطفال حديثي الولادة).

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل، فإنه وبعد التحريات لعدة أشهر، فقد أثبتت السلطات التركية وجود عصابة منظمة تعمل في قسم (استقبال اتصالات الطوارئ 112) وبعض المستشفيات الخاصة في مدينة اسطنبول، والتي بدورها كانت تحول حالات الأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون للعناية الطبية، إلى هذه المستشفيات الخاصة "التي تم الاتفاق معها بشكل مسبق" وذلك "بهدف الربح المالي بالدرجة الأولى، وليس بهدف تقديم العلاج المناسب لهؤلاء الأطفال". 

 

وقالت السلطات إنه "بعد أن يتم تحويل الأطفال إلى أحد هذه المستشفيات المحددة، يتم وضع الأطفال في غرف الحضانة لمدة أكثر بكثير من اللازم، ليتم تقاضي حوالي 8 آلاف ليرة يوميا، من عائلات هؤلاء الأطفال". 

وحتى الآن ثبت وفاة 10 أطفال من الذين تم تحويلهم لهذه المستشفيات، بسبب إبقائهم في الحضانات لمدة أكثر بكثير من اللازم" وفق ما أكدته التحقيقات.

 
gnews

أحدث الأخبار

منظومة القبة الحديدية لإسرائيل

فلسطين لماذا يضع الاحتلال القبة الحديدة قرب البلدات العربية؟

شبكة كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ 8 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية وزير الصناعة: الحكومة تؤمن بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص لحل مشكلة البطالة

علم لبنان

عربي ودولي الاتحاد الأوروربي يدعو إلى تعزيز مهمة اليونيفيل في لبنان

شمال غزة المدمر

فلسطين "الأورومتوسطي" يطالب بإعلان شمال قطاع غزة منطقة منكوبة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية انطلاق المؤتمر الجيولوجي الدولي الثلاثاء المقبل

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

أخبار محلية اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في الرمثا

تعبيرية

منوعات جريمة مروعة..تونسي يذبح زميله في منزله



 


الأكثر مشاهدة