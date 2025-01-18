عضو في برلمان غرينلاند: لا داعي لغزو الولايات المتحدة للجزيرة

وقال بروبرغ في حديث لوكالة "نوفوستي": "إذا هاجمت الولايات المتحدة غرينلاند، فماذا ستهاجم؟ ماذا يمكن أن تهاجم هنا؟ الأسطول البحري الدنماركي؟ سيتم الانتهاء من ذلك في ثانيتين. والخط الدفاعي التالي هو الأمريكيون. إذا، هل الأمريكيون يطلقون النار على الأمريكيين؟ اليوم، الولايات المتحدة لديها وصول غير محدود إلى غرينلاند. لذلك، السيناريو العسكري لا معنى له على الإطلاق".
وتوجد لدى الولايات المتحدة عدة قواعد عسكرية في الجزيرة ومع ذلك، لم يتمكن بروبرغ من تحديد عدد الجنود الأمريكيين هناك حاليا.
وفي وقت سابق، صرح مايك والتز مستشار دونالد ترامب للأمن القومي بأن ترامب مستعد للنظر في جميع الخيارات الممكنة للتعامل مع غرينلاند، بما في ذلك السيناريو العسكري.
وأعلن ترامب في 7 يناير الجاري أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مؤكدا على أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر"، بما في ذلك من الصين وروسيا.
من جانبه، قال رئيس وزراء غرينلاند موتي إيغيدي إن الجزيرة ليست للبيع ولن يتم بيعها أبدا.
وكانت غرينلاند مستعمرة دنماركية حتى عام 1953 وأصبحت جزءا من المملكة الدنماركية، حيث حصلت على الحكم الذاتي عام 2009 مع إمكانية إدارة شؤونها الداخلية بشكل مستقل.
وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من التقارير الإعلامية تفيد بأن ترامب يفكر في إمكانية شراء غرينلاند.
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