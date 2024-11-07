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عطلة رسمية في قطر احتفاءً بتظاهرة الوحدة الوطنية

العلم القطري
علم دولة قطر
الخميس، 07-11-2024 07:15 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الديوان الأميري القطري عطلة رسمية في البلاد يوم أمس واليوم وذلك احتفاءً بتظاهرة الوحدة الوطنية التي شهدتها دولة قطر والمتمثلة في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر .

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وجاء في نص البيان المنشور عبر حسابه الرسمي على تويتر :" يعلن الديوان الأميري أنه احتفاءً بتظاهرة الوحدة الوطنية التي شهدتها دولة قطر والمتمثلة في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، فقد تقرر أن يكون يوما الأربعاء والخميس الموافقان 6 و7 نوفمبر 2024، عطلة رسمية."

 


 
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