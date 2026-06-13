السبت 2026-06-13 11:57 م

عطل يضرب الخدمات الإلكترونية لعدد من البنوك الإيرانية

البنوك الإيرانية تتعرض لخلل يصيب جزءا من الخدمات الأساسية المرتبطة بشركة الخدمات المعلوماتية الوطنية
ارشيفية
 
السبت، 13-06-2026 11:18 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت بنوك إيرانية، اليوم السبت، تعرض عدد من خدماتها الإلكترونية لاضطرابات تقنية أثرت على تنفيذ المعاملات المصرفية الرقمية، وسط تقارير غير مؤكدة عن احتمال تعرض البنية التحتية لهجوم إلكتروني.اضافة اعلان


وأفادت وكالة أنباء فارس بأن العطل شمل بنوكا رئيسية من بينها "ملي" (الوطني) و"تجارت" و"صادرات" و"توسعة صادرات"، نتيجة خلل أصاب جزءا من الخدمات الأساسية المرتبطة بشركة الخدمات المعلوماتية الوطنية منذ نحو الساعة الرابعة فجرا.

وأدى العطل إلى تأثر عدد من الخدمات المصرفية، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية وبعض الخدمات المرتبطة بالبطاقات المصرفية.
 
 


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