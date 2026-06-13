عطل يضرب الخدمات الإلكترونية لعدد من البنوك الإيرانية

وأفادت وكالة أنباء فارس بأن العطل شمل بنوكا رئيسية من بينها "ملي" (الوطني) و"تجارت" و"صادرات" و"توسعة صادرات"، نتيجة خلل أصاب جزءا من الخدمات الأساسية المرتبطة بشركة الخدمات المعلوماتية الوطنية منذ نحو الساعة الرابعة فجرا.
وأدى العطل إلى تأثر عدد من الخدمات المصرفية، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية وبعض الخدمات المرتبطة بالبطاقات المصرفية.
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