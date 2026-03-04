الأربعاء 2026-03-04 03:20 ص

عطل يضرب موقع "فيسبوك" عالمياً
 
الأربعاء، 04-03-2026 01:47 ص

الوكيل الإخباري-    شهد موقع "فيسبوك" خللًا تقنيًا مفاجئًا، اليوم، أدى إلى تعذر وصول عدد من المستخدمين إلى حساباتهم أو استخدام بعض الخدمات بشكل طبيعي.

وأفاد مستخدمون في عدة دول بظهور رسائل خطأ عند محاولة تسجيل الدخول أو تصفح المنصة، إضافة إلى بطء في تحميل الصفحات وتعطل بعض الميزات.

ولم تصدر الشركة المالكة للمنصة أي بيان رسمي حتى اللحظة بشأن طبيعة العطل أو أسبابه.

 
 


