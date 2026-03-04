عطل يضرب موقع "فيسبوك" عالمياً

الوكيل الإخباري- شهد موقع "فيسبوك" خللًا تقنيًا مفاجئًا، اليوم، أدى إلى تعذر وصول عدد من المستخدمين إلى حساباتهم أو استخدام بعض الخدمات بشكل طبيعي.



وأفاد مستخدمون في عدة دول بظهور رسائل خطأ عند محاولة تسجيل الدخول أو تصفح المنصة، إضافة إلى بطء في تحميل الصفحات وتعطل بعض الميزات.

