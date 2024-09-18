عقب استشهاد وإصابة الآلاف.. حزب الله يتوعد بمعاقبة إسرائيل

وندد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري بتفجير أجهزة الاتصال ووصفه بأنه "عدوان إسرائيلي". ويستخدم حزب الله وآخرون في لبنان هذه الأجهزة في التواصل. وقال حزب الله إن إسرائيل ستنال "عقابها العادل" على التفجيرات.
ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يخوض قتالا عبر الحدود مع جماعة حزب الله منذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول، الرد على أسئلة حول التفجيرات.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدد الشهداء ارتفع من ثمانية إلى تسعة مساء الثلاثاء فيما ظل عدد الجرحى عند 2750.
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