 
الأربعاء 2024-09-18 09:17 ص
 
 

عقب استشهاد وإصابة الآلاف.. حزب الله يتوعد بمعاقبة إسرائيل

من المصدر
من المصدر
الأربعاء، 18-09-2024 07:31 ص

الوكيل الإخباري-   توعد حزب الله اللبنانية بالثأر من إسرائيل بعد أن حملتها المسؤولية عن تفجيرات ضربت أجهزة اتصال (بيجر) الثلاثاء مما تسبب في استشهاد 9 وإصابة نحو ثلاثة آلاف شخص بينهم العديد من مقاتلي حزب الله والسفير الإيراني لدى بيروت.

اضافة اعلان

 

وقال حزب الله إنه سيواصل عملياته لإسناد غزة، موضحا أن وهذا المسار منفصل عن الحساب العسير الذي يجب أن ينتظره العدو على مجزرته في لبنان.


وندد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري بتفجير أجهزة الاتصال ووصفه بأنه "عدوان إسرائيلي". ويستخدم حزب الله وآخرون في لبنان هذه الأجهزة في التواصل. وقال حزب الله إن إسرائيل ستنال "عقابها العادل" على التفجيرات.

ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يخوض قتالا عبر الحدود مع جماعة حزب الله منذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول، الرد على أسئلة حول التفجيرات.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدد الشهداء ارتفع من ثمانية إلى تسعة مساء الثلاثاء فيما ظل عدد الجرحى عند 2750.

 
gnews

أحدث الأخبار

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

عربي ودولي حسن نصرالله يوجه كلمة الخميس حول انفجارات "البيجر"

تعبيرية

خاص بالوكيل لا فواتير كهرباء في محافظات الشمال اعتبارا من الشهر المقبل

تعبيرية

أخبار محلية مناطق ستشهد انقطاع للتيار الكهربائي الأسبوع المقبل .. تفاصيل

تعبيرية

عربي ودولي رسالة نصية فجرت أجهزة "البيجر" في لبنان

أرشيفية

أخبار محلية وفاة وإصابة بتدهور مركبة قبل جسر النعيمة

وزارة التربية والتعليم

وظائف وزارة التربية والتعليم تدعو العشرات لحضور الامتحان التنافسي

شعار بنك الإسكان

أخبار الشركات بنك الإسكان يواصل تقديم الدعم لمشروع الزراعة المائية التابع لدار أبو عبدالله

تعبيرية

طب وصحة احذرها.. عادات يومية تهدد بالإصابة بالسكري



 


الأكثر مشاهدة