عقب استشهاد وإصابة الآلاف.. حزب الله يتوعد بمعاقبة إسرائيل

الوكيل الإخباري- توعد حزب الله اللبنانية بالثأر من إسرائيل بعد أن حملتها المسؤولية عن تفجيرات ضربت أجهزة اتصال (بيجر) الثلاثاء مما تسبب في استشهاد 9 وإصابة نحو ثلاثة آلاف شخص بينهم العديد من مقاتلي حزب الله والسفير الإيراني لدى بيروت.

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