عقوبات أمريكية جديدة على إيران بسبب الهجوم الصاروخي على إسرائيل

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإجراءات تستهدف تعطيل “تدفق الايرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل برنامجه النووي وتطوير الصواريخ، ودعم الوكلاء والشركاء الإرهابيين، وإدامة الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
وقال بلينكن إن العقوبات تستهدف “ستة كيانات تعمل في تجارة النفط الإيراني وحدد ست سفن كملكيات مجمدة”.
في غضون ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على “عشرة كيانات وحددت 17 سفينة كممتلكات مجمدة لتورطها في شحنات من المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية لدعم الكيانات التي تصنفها الولايات المتحدة (كمنظمات إرهابية)، ومن بينها شركة النفط الوطنية الإيرانية أو شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة”.
وقال بلينكن إن وزارة الخزانة تعمل أيضا على فرض عقوبات “ضد أي شخص عازم على العمل في قطاعي البترول أو البتروكيماويات بالاقتصاد الإيراني”.
وأضاف “طالما تكرس إيران عائدات الطاقة لديها لتمويل هجمات على حلفائنا ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم وتواصل أعمالها الأخرى المزعزعة للاستقرار، سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لدينا لمحاسبتها”.
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