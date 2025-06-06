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عقوبات أميركية جديدة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
 
الجمعة، 06-06-2025 12:29 م
الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عن عقوبات جديدة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية لمحاولتها التحقيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.اضافة اعلان


وفي منشور عبر منصة "إكس"، مساء الخميس، دعا روبيو المحكمة الجنائية الدولية إلى التوقف عمّا اعتبره "استهدافًا للولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل بطريقة لا أساس لها ومسيّسة".

وقال روبيو: "اليوم، فُرضت عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية بموجب أمر تنفيذي صدر في شباط، يجيز اتخاذ تدابير عقابية، مثل فرض عقوبات واحتمال منع دخول المحكمة، بسبب "أفعالها غير المشروعة والتي تستهدف أميركا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل". وقد استُخدم الأمر التنفيذي بالفعل لمعاقبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في تشرين الثاني 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال روبيو، في البيان: "ستتخذ الولايات المتحدة أية إجراءات نراها ضرورية لحماية سيادتنا وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة من الإجراءات غير المشروعة التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية".

بترا
 
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