عقوبات أميركية على أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في إيران

06:00 ص

الوكيل الإخباري- فرضت وزارة الخزانة الأميركية ، عقوبات على منصة "نوبيتكس" لتداول العملات المشفرة في ايران، مستهدفة بذلك قطاعا شهد نشاطا متزايدا منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في شباط/فبراير. اضافة اعلان





ويقول خبراء إن منصات الأصول الرقمية استُخدمت للالتفاف على العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني، وكملاذ آمن مالي للمدنيين المتضررين من التضخم المتصاعد.



ووفقا لشركة "تي ار ام لابز" تعاملت نوبيتكس مع تداولات بقيمة تقارب خمسة مليارات دولار أميركي خلال الفترة من عام 2025 إلى آذار/مارس 2026.



وقدّرت بلومبيرغ حجم سوق العملات المشفرة في إيران بنحو 7,8 مليار دولار أميركي في آذار/مارس.



وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في أواخر شباط/فبراير، ما أدى إلى تصاعد العنف في الشرق الأوسط.



وزعمت وزارة الخزانة الأميركية أن نوبيتكس عالجت "أكثر من 50% من إجمالي تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية في عام 2025".





