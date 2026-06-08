عقوبات أوروبية على إيران لسيطرتها على مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد تدابير تقييدية بحق شخصين وكيان واحد بموجب الإطار القانوني الموسع الذي يستهدف المتورطين بأعمال وسياسات إيران التي تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط.

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وأوضح المجلس الأوروبي في بيان اليوم الاثنين، أن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز "مخالفة للقانون الدولي وتنتهك الحقوق الراسخة في كل من حق العبور والمرور عبر المضائق الدولية".