عقوبات أوروبية مرتقبة ضد مستوطنين إسرائيليين متطرفين

الوكيل الإخباري- أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن من المتوقع أن تتوصل دول التكتل، الاثنين، إلى اتفاق لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة.





وقالت كالاس، قبل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل: "أتوقع اتفاقًا سياسيًا حول العقوبات على المستوطنين العنيفين، وآمل أن نتوصل إلى ذلك".



وهذه العقوبات مجمّدة منذ أشهر بفعل فيتو من هنغاريا في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان.



ومع تنصيب بيتر ماديار رئيسًا للوزراء في هنغاريا بعد فوزه في الانتخابات التشريعية في 12 نيسان، يأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه العقوبات، التي تتضمن تجميدًا لأصول المستوطنين العنيفين في الاتحاد، وحظرًا على دخول أراضي التكتل.



ومن المتوقع كذلك إقرار عقوبات ضد قادة في حركة حماس، كانت معطلة أيضًا بفعل الفيتو الهنغاري.



وتشمل العقوبات سبعة مستوطنين متطرفين أو منظمتهم، فضلًا عن 12 قياديًا في حركة حماس والحركة نفسها.



وتشهد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدًا في أعمال العنف التي يشارك فيها مستوطنون إسرائيليون، وقد اشتدت منذ بداية حرب الشرق الأوسط في 28 شباط.







