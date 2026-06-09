عقوبات بريطانية على شبكات تسهل عنف المستوطنين بالضفة الغربية

وذكر بيان صادر عن الحكومة البريطانية أن العقوبات، التي جاءت بالتنسيق مع كندا وفرنسا والنرويج، تهدف إلى عرقلة تدفق التمويل الذي "سمح لمجموعات المستوطنين المتطرفين بالتصرف مع الإفلات من العقاب" في الضفة الغربية.
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائره منذ تجدد العدوان على لبنان
-
باريس تحظر دخول سموتريتش وتفرض إجراءات بحق مستوطنين متورطين بالعنف
-
فانس : مصالحنا لا تتطابق تماما مع إسرائيل
-
شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على صور والنبطية جنوب لبنان
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء مدينة صور جنوبي لبنان
-
غارات إسرائيلية تستهدف مدينة صور جنوب لبنان
-
37 قتيلاً ومئات الجرحى جراء الزلزال الذي ضرب الفلبين
-
غوتيريش يطالب بالالتزام بوقف إطلاق النار بين جميع الأطراف في الشرق الأوسط