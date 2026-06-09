عقوبات بريطانية على شبكات تسهل عنف المستوطنين بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أعلنت بريطانيا الثلاثاء عن حزمة عقوبات تستهدف ما قالت الحكومة إنها شبكات أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها.

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