الثلاثاء 2026-06-09 05:32 م

عقوبات بريطانية على شبكات تسهل عنف المستوطنين بالضفة الغربية

بريطانيا تعمل مع شركات طيران لزيادة إجلاء مواطنيها من عُمان
بريطانيا
 
الثلاثاء، 09-06-2026 03:47 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت بريطانيا الثلاثاء عن حزمة عقوبات تستهدف ما قالت الحكومة إنها شبكات أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها.

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وذكر بيان صادر عن الحكومة البريطانية أن العقوبات، التي جاءت بالتنسيق مع كندا وفرنسا والنرويج، تهدف إلى عرقلة تدفق التمويل الذي "سمح لمجموعات المستوطنين المتطرفين بالتصرف مع الإفلات من العقاب" في الضفة الغربية.

 
 


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