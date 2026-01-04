علامات في قدميك تدل على وجود قاتل صامت يهدد حياتك

الوكيل الإخباري- يشكل ارتفاع الكوليسترول في الدم تهديدا صامتا قد يتطور تدريجيا دون أعراض واضحة، ليظهر فجأة بمضاعفات خطيرة تهدد الحياة.



ويبدأ الخطر عندما يتراكم الكوليسترول الضار على جدران الشرايين، مسببا تضيقا يعيق تدفق الدم الحيوي إلى الأعضاء المختلفة.



وهذه العملية التدميرية البطيئة لا تقتصر على الشرايين القريبة من القلب فحسب، بل تمتد لتشمل الأوعية الدموية في الأطراف، حيث تظهر علامات تحذيرية خاصة في القدمين قد تكون مؤشرا مبكرا على مشاكل أعمق.

وتتحول القدمان في حالات ارتفاع الكوليسترول المزمن إلى شاشة عرض تعكس حالة الدورة الدموية الطرفية. فعندما تضعف التروية الدموية بسبب تراكم الترسبات الدهنية، تبدأ الأعراض بالظهور على شكل آلام متكررة تشتد أثناء الحركة، تليها تغيرات في الجلد من شحوب وبرودة، ثم تطور إلى تقرحات بطيئة الشفاء.



وفي المراحل المتقدمة، قد يصل الأمر إلى ضمور العضلات وفقدان الشعر في الساقين، وفي أسوأ الحالات تتطور الغرغرينا التي تهدد بفقدان الطرف المصاب.

وتكمن صعوبة التعامل مع ارتفاع الكوليسترول في طبيعته الخادعة، فهو نادرا ما يعلن عن نفسه في مراحله الأولى، ما يجعل الفحص الدوري للدم الوسيلة الأكثر فعالية للكشف المبكر.



وتتطلب مواجهة هذا التحدي الصحي استراتيجية متعددة المحاور تبدأ بإعادة النظر في العادات الغذائية، حيث يلعب تقليل الدهون المشبعة وزيادة الدهون الصحية دورا محوريا. باﻹضافة إلى الالتزام بالنشاط البدني المنتظم الذي يحفز الدورة الدموية ويعزز قدرة الجسم على التكيف. جنبا إلى جنب مع المتابعة الطبية المنتظمة، خاصة مع تقدم العمر أو وجود عوامل خطر أخرى.



ويشار إلى أن الوعي بهذه الحالة وأعراضها الخفية، خاصة تلك التي تظهر في الأطراف، يمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة.