 
السبت 2024-11-30 01:25 م
 

على الرغم من وقف إطلاق النار .. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

مسيرة إسرائيلية
مسيرة إسرائيلية
السبت، 30-11-2024 12:25 م
الوكيل الإخباري- أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي، اليوم السبت، على أطراف بلدتي حولا وشقرا جنوب لبنان، كما اطلق رشقات رشاشة على بلدة يارون ومحيط مستشفى بنت جبيل الحكومي وأحياء بلدات بنت جبيل وبني حيان ومركبا.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني في بيروت ان مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة مجدل زون في القطاع الغربي من الجنوب ما أدى الى عدة إصابات.

جدير بالذكر أن لبنان والجانب الإسرائيلي كانوا قد اتفقوا قبل أيام على وقف إطلاق النار ، بيد أن إسرائيل لا تزال مستمرة بين الحين والآخر في توجيه ضربات للجنوب اللبناني ، الأمر الذي يشكل خطورة على استمرار عملية وقف إطلاق النار .
بترا
 
gnews

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