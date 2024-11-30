على الرغم من وقف إطلاق النار .. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني في بيروت ان مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة مجدل زون في القطاع الغربي من الجنوب ما أدى الى عدة إصابات.
جدير بالذكر أن لبنان والجانب الإسرائيلي كانوا قد اتفقوا قبل أيام على وقف إطلاق النار ، بيد أن إسرائيل لا تزال مستمرة بين الحين والآخر في توجيه ضربات للجنوب اللبناني ، الأمر الذي يشكل خطورة على استمرار عملية وقف إطلاق النار .
بترا
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