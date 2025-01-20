على المحك .. ترامب وأزرار التغيير في البيت الأبيض !

في أوكرانيا، على الأغلب، سيظهر مدى قدرة ترامب على تنفيذ وعوده وتغيير الواقع القائم، من خلال تحسين العلاقات مع روسيا وصولًا إلى "منع حرب عالمية ثالثة"، وإنهاء الحرب هناك في حد أقصى كان قد حدده بستة أشهر.
حول هذه المهمة المصيرية بالنسبة لمستقبل العالم، يرى الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، قسطنطين بلوخين، أن "ترامب، قبل كل شيء، كما يقولون، ليس المحارب الوحيد في الميدان، وهو ليس الوحيد الذي يصوغ سياسة الدفاع الخارجي، بل الفريق بأكمله المدعوم من الحزب الجمهوري وخلفه النخب الأمريكية ونخب الأعمال وأجزاء من الدولة العميقة. وبالتالي، فهو وحده بالطبع لن يكون قادرًا على تغيير شيء ما بشكل جذري، حتى إذا أراد ذلك".
قدرة ترامب على تنفيذ وعوده في حملته الانتخابية من عدمها ستظهر أيضًا في مدى قدرته على الاتفاق مع الصين وإبرام صفقة كبرى معها بشأن القيود والرسوم الجمركية، وتفادي الحرب التجارية التي قد تشتدّ ضراوة بين البلدين.
الرئيس الأمريكي السابع والأربعون كان قد أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيفرض رسومًا جمركية على الواردات الصينية تصل إلى 60 بالمئة، بهدف تقليل العجز التجاري الأمريكي وحماية الصناعات الوطنية، في إطار توجهه "أميركا أولاً".
تبقى على حالها نقطة الخلاف الثانية بين واشنطن وبكين، والتي تدور حول تايوان. ترامب كان قد أعلن أنه لن يتردد في فرض رسوم جمركية على الصين بنسبة تتراوح بين 150 إلى 200 بالمئة إذا ما حاولت حصار تايوان، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ "يحترمني ويعرف أنني مجنون".
دونالد ترامب، كما وعد مرارًا، سيركز في ولايته على ترتيب الأوضاع داخل البيت الأمريكي، وكان قد أعلن في يونيو 2023 قائلًا: "سأوقع في اليوم الأول مرسومًا يأمر كل وكالة فيدرالية بالتوقف عن الترويج للجنس أو تغيير الجنس في أي عمر. لن يفعلوا ذلك بعد الآن. سأعلن أن أي مستشفى أو مقدم رعاية صحية يشارك في أعمال كيميائية أو فيزيائية تشوه القاصرين لم يعد يفي بمعايير الصحة والسلامة الفيدرالية، وسيتم منعه على الفور من تلقي التمويل الفيدرالي".
صحيفة "إيفرينسي" الفرنسية كانت قد علقت على هذا التوجه قائلة إن فترة ترامب الرئاسية الجديدة ستكون أكثر صرامة من الفترة السابقة، مضيفة أن السياسة الأمريكية المتمثلة في الانعزالية والوطنية، والتعريفات الجمركية المرتفعة، وعدم القدرة على التنبؤ بشكل عام، قد وضعت أوروبا في طريق مسدود. الآن، لم تعد الولايات المتحدة تبدو لأوروبا "صديقًا وحليفًا مخلصًا".
صحيفة "فاينانشال تايمز"، بدورها، استعرضت عدة سيناريوهات جيوسياسية للمستقبل القريب، مشيرة إلى أن مدى واقعيتها سيتبين مع مرور الزمن. ومن بين هذه السيناريوهات، "صفقة جديدة للقوى العظمى"، يفترض من خلالها أن يتمكن ترامب، الذي يفتخر بأنه الزعيم الأمريكي الوحيد الذي لم يبدأ أي حرب خلال ولايته، من إبرام صفقات كبيرة مع روسيا والصين بشأن تقاسيم مناطق النفوذ في العالم.
الصحيفة رأت أن الولايات المتحدة، وفقًا لهذا السيناريو، ستركز على نصف الكرة الغربي، وتواصل الضغط على المكسيك وكندا، وتحاول السيطرة على جزيرة غرينلاند وقناة بنما. فيما تعتقد "فاينانشال تايمز" أن حل الصراع في أوكرانيا سيتم بمساعدة شخصية من ترامب، وسيجري إبرام اتفاق سلام دون منح كييف أي ضمانات أمنية.
الرئيس الأمريكي السابع والأربعون كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بالتركيز على الشؤون الداخلية، وزيادة إنتاج الوقود الأحفوري، وتطوير حقول جديدة، وزيادة إنتاج النفط والغاز، بهدف خفض أسعار الكهرباء ووضع حد للتضخم.
ترامب وعد أيضًا بتعزيز الرقابة على الحدود واتخاذ تدابير شاملة لتأمينها، وإدارة الهجرة بشكل أكثر فعالية، علاوة على القيام بحملة ترحيل واسعة النطاق.
من وعوده كذلك، تنشيط الصناعة داخل الولايات المتحدة، وتحويل البلاد إلى مركز تصنيع رئيسي، وإنهاء الاتجاه إلى الاستعانة بمصادر خارجية.
ترامب كان قد وعد كذلك خلال حملته الانتخابية الأخيرة بدعم حرية حمل السلاح في الولايات المتحدة، وتعزيز القوة العسكرية لبلاده، وضمان بقائها الأفضل في العالم، والمحافظة على الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية أساسية.
روسيا اليوم
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