 
الإثنين 2025-03-17 10:24 ص
 




            

        








    

        

        

            على حدود المكسيك.. أميركا تستنفر لمكافحة "تهريب البيض"
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                دورية الحدود التابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية

            
                

                    دورية الحدود التابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        08:55 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  جذب انتباه عملاء الحدود في إل باسو، تكساس وجود 64 رطلًا من الميثامفيتامين مخبأة داخل مقاعد وإطار احتياطي لشاحنة صغيرة، حيث تم ضبط المخدرات الشهر الماضي.اضافة اعلان


 لكن ما أثار قلقهم بشكل أكبر كانت علب البيض التي عُثر عليها في المركبة، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

فمع ارتفاع أسعار البيض إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة، بدأ بعض المسافرين في جلب البيض من المكسيك، حيث يعد أرخص بكثير، رغم أن وزارة الزراعة الأميركية تحظر استيراده خارج القنوات الرسمية خوفًا من انتشار الأمراض.

بحسب الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP)، زادت عمليات مصادرة البيض المهرّب بنسبة 36% على مستوى البلاد خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بالعام الماضي.

أما على طول بعض مناطق الحدود في تكساس، فقد ارتفعت هذه الحالات بنسبة 54%، بينما سجلت سان دييغو تضاعفًا في عدد هذه العمليات.

المتحدث باسم CBP في إل باسو، روجر ماير، أوضح أن السبب الرئيسي وراء تهريب البيض هو فرق السعر الكبير، حيث قال: "الأسعار في المكسيك تساوي تقريبًا ثلث ما هي عليه في الولايات المتحدة."

سكاي نيوز









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                دورية الحدود التابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية

                            
                    
                    

                        
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                            على حدود المكسيك.. أميركا تستنفر لمكافحة "تهريب البيض"
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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