على حدود المكسيك.. أميركا تستنفر لمكافحة "تهريب البيض"

لكن ما أثار قلقهم بشكل أكبر كانت علب البيض التي عُثر عليها في المركبة، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.
فمع ارتفاع أسعار البيض إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة، بدأ بعض المسافرين في جلب البيض من المكسيك، حيث يعد أرخص بكثير، رغم أن وزارة الزراعة الأميركية تحظر استيراده خارج القنوات الرسمية خوفًا من انتشار الأمراض.
بحسب الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP)، زادت عمليات مصادرة البيض المهرّب بنسبة 36% على مستوى البلاد خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بالعام الماضي.
أما على طول بعض مناطق الحدود في تكساس، فقد ارتفعت هذه الحالات بنسبة 54%، بينما سجلت سان دييغو تضاعفًا في عدد هذه العمليات.
المتحدث باسم CBP في إل باسو، روجر ماير، أوضح أن السبب الرئيسي وراء تهريب البيض هو فرق السعر الكبير، حيث قال: "الأسعار في المكسيك تساوي تقريبًا ثلث ما هي عليه في الولايات المتحدة."
سكاي نيوز
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