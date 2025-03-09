على رأسها الأردن .. سيول وضباب وطقس غير مستقر في 11 دولة عربية

01:07 م

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الوكيل الإخباري- شهدت 11 دولة عربية، أمس السبت، أحوالا جوية غير مستقرة، تباينت بين أمطار غزيرة وسيول أدت إلى تعطيل الدراسة في العراق، وضباب كثيف وثلوج في دول أخرى، وسط توقعات بأن تستمر حالة عدم الاستقرار في الطقس خلال الساعات المقبلة في بعض الدول. اضافة اعلان





جاء ذلك وفق بيانات رسمية رصدتها وكالة الأناضول للأنباء، في كل من الأردن وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين والسعودية والإمارات وسوريا والعراق ولبنان ومصر .



الأردن

وشهدت المرتفعات الجبلية أجواء ضبابية مع طقس بارد جزئيا، حيث توقعت الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة مع هطول أمطار خفيفة في بعض المناطق الجنوبية والشرقية.



كما قامت فرق الدفاع المدني بإنقاذ 17 شخصا خلال الساعات الأخيرة بسبب السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح والليل المتأخر.



سلطنة عمان

أصدرت الأرصاد الجوية، تنبيها بشأن تشكل الضباب والسحب المنخفضة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، مما يؤدي إلى تدن في مستوى الرؤية الأفقية خلال الليل وساعات الصباح الأولى.



الكويت

حذرت الأرصاد الجوية من انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر، وربما انعدامها في بعض المناطق الساحلية والجنوبية، بسبب الضباب الكثيف.



البحرين

رصدت الأرصاد الجوية خلايا رعدية مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بهبات رياح شديدة، محذرة المواطنين من التقلبات الجوية حتى صباح الأحد.



السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة تحذيرات شملت "إنذارا أحمر" في بعض المناطق، أبرزها مكة المكرمة وجازان والمنطقة الشرقية، حيث يتوقع انعدام الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف.



الإمارات

توقعت الأرصاد استمرار الطقس الغائم جزئيا اليوم، مع فرص لسقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الغربية.



سوريا

أشارت الأرصاد الجوية إلى أن الطقس يميل للاستقرار تدريجيا بعد ليلة عاصفة، مع توقعات بطقس دافئ نهارا، وبارد نسبيا ليلا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة الأحد والاثنين، قد تكون غزيرة ورعدية في بعض المناطق الشرقية.



العراق

تسببت غزارة الأمطار في تعطيل الدراسة بجميع مدارس بغداد ومحافظات بابل وواسط وذي قار والمثنى.



وأفادت وكالة الأنباء العراقية، مساء السبت، بأن تعطيل الدراسة في جميع مدارس العاصمة بغداد ومحافظات بابل وواسط وذي قار والمثنى، الأحد، بسبب "سوء الأحوال الجوية، وغزارة الأمطار".



وأعلنت السلطات أن اليوم الأحد "سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع أمطار خفيفة الشدة في مناطق متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية تكون رعدية أحيانا مع تشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجيا".



لبنان

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية طقسا غائما جزئيا الأحد، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتشكل الضباب على المرتفعات، وهطول أمطار متفرقة، مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح نشطة، في حين تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.



مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيان، من تشكل ضباب كثيف على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية صباح الأحد، مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.



قطر

توقعت إدارة الأرصاد الجوية القطرية، عبر منصة "إكس"، طقسا غائما مصحوبا بأمطار متفرقة -قد تكون رعدية- وغبار أحيانا، مع رياح شمالية نشطة تصل سرعتها إلى 27 عقدة.



وأشارت إلى استمرار فرص هطول الأمطار خلال الليل.

