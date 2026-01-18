الأحد 2026-01-18 10:50 ص

على وقع ضربة أمريكية محتملة لإيران… نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا طارئا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الوكيل الإخباري-   يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، اجتماعا مصغرا للمجلس الوزاري في تمام الساعة العاشرة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية احتمال شن ضربة عسكرية ضد إيران.

وبحسب مصادر إسرائيلية، من المتوقع أن يعقب الاجتماع الأول اجتماع آخر للمجلس الوزاري عند الساعة الحادية عشرة، في مؤشر على حساسية التطورات وتسارعها.

ويأتي هذا التحرك السياسي الأمني في وقت تتزايد فيه التقديرات داخل الدوائر الأمريكية والإسرائيلية باقتراب مواجهة مباشرة مع طهران. فقد رجح دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل والمسؤول البارز سابقا في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال هذا الأسبوع.

 
 


