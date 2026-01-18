على وقع ضربة أمريكية محتملة لإيران… نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا طارئا

الوكيل الإخباري- يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، اجتماعا مصغرا للمجلس الوزاري في تمام الساعة العاشرة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية احتمال شن ضربة عسكرية ضد إيران.

