عمالقة وول ستريت يرافقون ترامب إلى بكين

الوكيل الإخباري- كشفت وكالة أسوشيتد برس نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن عددًا من كبار المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين تلقوا دعوات لمرافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى الصين هذا الأسبوع، في خطوة تعكس أهمية الملفات الاقتصادية والتجارية المطروحة خلال الزيارة.





وبحسب المسؤول، شملت قائمة المدعوين شخصيات بارزة من قطاعات التكنولوجيا والصناعة والزراعة، من بينهم Elon Musk، والرئيس التنفيذي لشركة Apple Tim Cook، والرئيس التنفيذي لشركة Boeing Kelly Ortberg، إضافة إلى Jensen Huang الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، وLarry Fink رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة BlackRock.














