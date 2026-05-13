الأربعاء 2026-05-13 10:39 ص

عمالقة وول ستريت يرافقون ترامب إلى بكين

عمالقة وول ستريت يرافقون ترامب إلى بكين
عمالقة وول ستريت يرافقون ترامب إلى بكين
 
الأربعاء، 13-05-2026 08:58 ص
الوكيل الإخباري-  كشفت وكالة أسوشيتد برس نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن عددًا من كبار المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين تلقوا دعوات لمرافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى الصين هذا الأسبوع، في خطوة تعكس أهمية الملفات الاقتصادية والتجارية المطروحة خلال الزيارة.اضافة اعلان


وبحسب المسؤول، شملت قائمة المدعوين شخصيات بارزة من قطاعات التكنولوجيا والصناعة والزراعة، من بينهم Elon Musk، والرئيس التنفيذي لشركة Apple Tim Cook، والرئيس التنفيذي لشركة Boeing Kelly Ortberg، إضافة إلى Jensen Huang الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، وLarry Fink رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة BlackRock.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فرنسا تحذر: تفشي فيروس هانتا قد يستمر لأشهر

طب وصحة فرنسا تحذر: تفشي فيروس هانتا قد يستمر لأشهر

ب

خاص بالوكيل الأوبئة: سيناريوهات احترازية للتعامل مع أي حالات لفيروس هانتا ولا إجراءات على المعابر الحدودية في الأردن

ميزة "توفير الطاقة" تصل إلى خرائط غوغل

تكنولوجيا ميزة "توفير الطاقة" تصل إلى خرائط غوغل

المياه: ضبط اعتداءات على خط ناقل في الجيزة وعمارة في صويلح

أخبار محلية المياه: ضبط اعتداءات على خط ناقل في الجيزة وعمارة في صويلح

لقطات مرعبة تنتهي بمعجزة.. طفل ينجو من سقوط قاتل في كولومبيا - فيديو

منوعات لقطات مرعبة تنتهي بمعجزة.. طفل ينجو من سقوط قاتل في كولومبيا - فيديو

هل يعوض النشاط البدني ضرر الجلوس الطويل؟

منوعات هل يعوض النشاط البدني ضرر الجلوس الطويل؟

المياه تطلق أول برنامج تدريبي لحكيمات المياه في منطقة علان / البلقاء

أخبار محلية المياه تطلق أول برنامج تدريبي لحكيمات المياه في منطقة علان / البلقاء

ارشيفية

عربي ودولي غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي بيروت



 
 






الأكثر مشاهدة

 