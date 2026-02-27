عُمان: أنهينا اليوم بإحراز تقدم كبير في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

وأضاف البوسعيدي، عبر إكس، أنه سيتم استئناف العمل قريباً بعد إجراء المشاورات في العواصم المعنية.
وأشار إلى أنه سيتم عقد مناقشات على المستوى الفني الأسبوع المقبل في فيينا.
