عُمان: أنهينا اليوم بإحراز تقدم كبير في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

علما الولايات المتحدة وايران
 
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الخميس، إنه تم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد اختتام الجولة.

وأضاف البوسعيدي، عبر إكس، أنه سيتم استئناف العمل قريباً بعد إجراء المشاورات في العواصم المعنية.


وأشار إلى أنه سيتم عقد مناقشات على المستوى الفني الأسبوع المقبل في فيينا.

 
 


