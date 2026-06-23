الثلاثاء 2026-06-23 04:33 م

عُمان وإيران ستدرسان "تكاليف" الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز

سفن راسية في مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الثلاثاء، 23-06-2026 03:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت سلطنة عُمان وإيران الثلاثاء، أنهما ستعملان على اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات والتكاليف المرتبطة بذلك، بحسب بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية العُمانية.

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وجاء في البيان "اتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستُقدَّم في هذا الشأن والتكاليف المرتبطة بها، وفقا للمعايير الدولية".

 
 


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سفن راسية في مضيق هرمز

عربي ودولي عُمان وإيران ستدرسان "تكاليف" الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز



 
 






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