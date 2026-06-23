عُمان وإيران ستدرسان "تكاليف" الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطنة عُمان وإيران الثلاثاء، أنهما ستعملان على اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات والتكاليف المرتبطة بذلك، بحسب بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية العُمانية.

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