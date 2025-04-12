السبت 2025-04-12 10:38 ص
 

عمدة سيئول يعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية

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أرشيفية
 
السبت، 12-04-2025 09:31 ص

الوكيل الإخباري- أعلن عمدة سيئول أوه سي هون اليوم السبت خلال كلمة ألقاها في مقر حزب قوة الشعب المحافظ في غرب العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو المقبل.

ودعا سي هون الحزب والمرشحين الرئاسيين إلى التركيز على النمو ودعم "الضعفاء" في الانتخابات المقبلة.

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وقال خلال مؤتمر طارئ في مقر الحزب في منطقة ييودو غرب سيئول: "لست مرشحا للرئاسة، هدفي هو تصحيح الأمور غير الطبيعية"، مؤكدا استمراره في منصبه الحالي، مشبها موقفه بـ"الجندي الملتزم بواجبه الوطني".


وأضاف: "لا أحد في حزبنا يمكنه أن يكون بمنأى عن مسؤولية فشل إدارة يون سوك يول، وبالطبع، الالتزام بموقف معين هو فضيلة مهمة لأي سياسي، لكن يجب أيضا أن تكون لديك الشجاعة للتوقف عندما يتطلب الأمر ذلك".


وكان من المتوقع في وقت سابق أن يعلن أوه ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي تمت الدعوة إليها عقب عزل الرئيس السابق يون سوك يول بسبب محاولته لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

 

RT

 
gnews

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