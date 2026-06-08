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عمدة نيويورك ينتقد قرار نشر عناصر إدارة الهجرة والجمارك قبل انطلاق كأس العالم

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 08-06-2026 11:56 م

الوكيل الإخباري- وصف عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، قرار رئيس أمن الحدود توم هومان، بنشر عناصر من إدارة الهجرة والجمارك في المدينة قبل انطلاق كأس العالم بأنه محاولة لبث الخوف وزرع الفتنة.

وكتب ممداني على منصة "إكس": "لن نسمح لهيئة الهجرة والجمارك أو أي جهة أخرى ببث الخوف في مجتمعاتنا، وخاصة في مثل هذا الوقت".

وقال ممداني بأن سكان نيويورك، مع مجيء الضيوف الأجانب لحضور كأس العالم، وسيقفون بفخر جنبا إلى جنب مع جيرانهم المهاجرين.

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وأكد رفضه لقرارات السلطات الفيدرالية، واصفا إياها بالمحاولة لزرع الفتنة بين سكان المدينة.


وكما ورد سابقا، وعد هومان بزيادة عدد عناصر إدارة الهجرة والجمارك في مدينة نيويورك قريبا إلى مستويات غير مسبوقة.


وستُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، وستُجرى المباريات في 11 مدينة أمريكية من بينها نيويورك.

 
 


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