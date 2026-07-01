عمرو موسى يكشف خفايا الاتصال الأخير مع مبارك قبل التنحي

وأوضح موسى في تصريحات ببودكاست "مع لميس" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس حسني مبارك في آخر أيام حكمه، طالبه خلاله بالرفق بالمتظاهرين، فرد عليه الرئيس الأسبق قائلا إن الأمور "لن تمر بخير".
ونقل موسى عن مبارك، تأكيده أن الدولة كانت تستعد للتعامل مع الموقف.
وأضاف أن مبارك كان قد أخبره قبل اندلاع أحداث يناير 2011 بأن هناك من يسعى لإبعاده عن السلطة، محذرا من أن ذلك قد يقود إلى حالة من الفوضى في الشرق الأوسط.
وأكد موسى أن مبارك لم يكن دمويا، وكان على دراية بما يدور داخل مؤسسات الدولة، نافيا أن يكون متحمسا لمشروع توريث الحكم، إذ كان يرى أن إدارة مصر مهمة شديدة الصعوبة ولا يريد لنجله أن ينغمس فيها.
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