عمليات إجلاء جراء عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا

الوكيل الإخباري- ضربت عاصفة كبيرة كاليفورنيا الثلاثاء، وأدت إلى إجلاء المئات في المناطق المتضررة، في ظل توقعات بوقوع فيضانات وتأخيرات في السفر خلال عيد الميلاد في معظم أجزاء الولاية، بحسب ما أفاد به مسؤولون.





وحذّرت هيئة الأرصاد الوطنية في بيان الثلاثاء من "أمطار غزيرة وثلوج ورياح في كاليفورنيا حتى الجمعة"، داعية سكان المناطق الواقعة في شمال ووسط وجنوب الولاية إلى "توخي الحذر الشديد".



ويتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط الأمطار والثلوج على مدى أيام.



وقال كوهين للصحافيين: "بحلول ليل الأربعاء حتى الجمعة ستكون العديد من المناطق قد شهدت على الأرجح فيضانات كبيرة وانزلاقات صخرية وانهيارات وحلية، خصوصًا في المرتفعات والطرق التي تمر في الوديان".



وأشار إلى أن بعض مناطق جنوب كاليفورنيا قد تشهد هطول ما يصل إلى 30.5 سنتيمترًا من الأمطار.

