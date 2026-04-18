عمليات إسرائيلية محدودة تخرق وقف إطلاق النار جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر امني لبناني في بيروت بأن الجيش الإسرائيلي واصل خروقاته المحدودة لوقف إطلاق النار جنوب لبنان، حيث نفذت مسيّرة غارة على بلدة حداثا، ما اسفر عن إصابة عامل من الجنسية السورية بجروح.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف عنيفة جدًا، استهدفت بلدات الخيام والقنطرة مشمع والبياضة ومدينة بنت جبيل.



وقال المصدر : "يسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علوّ منخفض فوق ضواحي صور، في وقت لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات رفع الأنقاض في المدينة بحثا عن مفقودين بالغارات الإسرائيلية الأخيرة، حيث تم انتشال جثة شهيد، ويستمر البحث عن 8 مفقودين".