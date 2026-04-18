السبت 2026-04-18 02:59 م

عمليات إسرائيلية محدودة تخرق وقف إطلاق النار جنوب لبنان

السبت، 18-04-2026 12:46 م

الوكيل الإخباري-  أفاد مصدر امني لبناني في بيروت بأن الجيش الإسرائيلي واصل خروقاته المحدودة لوقف إطلاق النار جنوب لبنان، حيث نفذت مسيّرة غارة على بلدة حداثا، ما اسفر عن إصابة عامل من الجنسية السورية بجروح.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف عنيفة جدًا، استهدفت بلدات الخيام والقنطرة مشمع والبياضة ومدينة بنت جبيل.


وقال المصدر : "يسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علوّ منخفض فوق ضواحي صور، في وقت لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات رفع الأنقاض في المدينة بحثا عن مفقودين بالغارات الإسرائيلية الأخيرة، حيث تم انتشال جثة شهيد، ويستمر البحث عن 8 مفقودين".


ولفت المصدر الى إصابة عنصرين من الوحدة الفرنسية العاملة في إطار قوات اليونيفيل بجروح، جراء إشكال بين الأهالي والقوات في بلدة الغندورية جنوب لبنان.

 
 


أسواق ومال توقعات الذهب تكشف مصير المعدن الأصفر خلال الأسبوع المقبل

أخبار محلية آخر فرصة.. خصم 30% على مخالفات السير ينتهي الليلة

أخبار محلية 15 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال أسبوعين من انطلاقه

أخبار محلية جلسة لشرق عمان الصناعية لمختصي الموارد البشرية

أخبار محلية محمية غابات عجلون ومساراتها الجبلية تعزز السياحة البيئية المستدامة

اقتصاد محلي إنجاز 61723 معاملة عبر خدمة المكان الواحد بتجارة عمان خلال الربع الأول

أخبار محلية الصفدي يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي

أخبار محلية كرنفال وطني بمناسبة يوم العلم في البترا



 
 






