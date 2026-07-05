عملية أمنية في ريف حماة تنتهي بالإطاحة بخلية "اغتيالات"

10:27 م

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "الإخبارية" السورية، نقلًا عن مصدر في وزارة الداخلية، بأن قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة تمكنت من تفكيك خلية إجرامية تمتهن الاغتيالات في منطقة الغاب. اضافة اعلان





وأشار المصدر إلى أن قوى الأمن الداخلي في حماة ألقت القبض على جميع أفراد الخلية، وعددهم سبعة أشخاص.



ووفقًا للمصدر ذاته، ثبت تورط أحد أفراد الخلية في حادثة اغتيال أحد أبناء منطقة سلحب، والتي سبق توثيقها في مقطع مصور.



كما صرّح مصدر في وزارة الداخلية لـ"الإخبارية" بأن "العملية الأمنية في منطقة الغاب بريف حماة لا تزال مستمرة؛ للكشف عن المرتبطين بالخلية الإجرامية التي تم تفكيكها".





