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عملية أميركية عراقية تفضي لمقتل 15 "داعشي"

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 31-08-2024 08:54 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الأميركي، السبت، تنفيذ عملية مشتركة مع القوات العراقية أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

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وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن العملية نُفذت، الخميس، ضد عناصر "داعش" الذين كانوا "مسلحين بالعديد من الأسلحة والقنابل اليدوية وأحزمة ناسفة".


وأضافت "سنتكوم" أنه لم يكن هناك ما يشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين.


ووفقا للبيان، استهدفت العملية "قادة داعش لتعطيل وإضعاف قدرة التنظيم على التخطيط وتنفيذ هجمات ضد العراقيين، والأميركيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".


وأكد البيان أن التنظيم "لا يزال يشكل تهديدا للمنطقة وحلفائنا وكذلك وطننا".
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الولايات المتحدة "ستواصل ملاحقة عناصر داعش بقوة مع التحالف والشركاء العراقيين".


وذكرت شبكة CNN في وقت سابق من هذا الشهر أن العراق أرجأ الإعلان عن موعد انتهاء عملية "العزم الصلب"، وهي العملية العسكرية الأميركية لمحاربة "داعش"، بسبب "التطورات الأخيرة"، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق وسط تصاعد التوتر في المنطقة.
وتحتفظ الولايات المتحدة حاليًا بنحو 2500 جندي في العراق يعملون هناك بصفة " تقديم المشورة والمساعدة" منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، عندما أعلن الجيش الأميركي انتهاء دوره القتالي في البلاد.
رويترز

 
gnews

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