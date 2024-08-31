عملية أميركية عراقية تفضي لمقتل 15 "داعشي"

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي، السبت، تنفيذ عملية مشتركة مع القوات العراقية أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

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وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن العملية نُفذت، الخميس، ضد عناصر "داعش" الذين كانوا "مسلحين بالعديد من الأسلحة والقنابل اليدوية وأحزمة ناسفة".



وأضافت "سنتكوم" أنه لم يكن هناك ما يشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين.



ووفقا للبيان، استهدفت العملية "قادة داعش لتعطيل وإضعاف قدرة التنظيم على التخطيط وتنفيذ هجمات ضد العراقيين، والأميركيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".



وأكد البيان أن التنظيم "لا يزال يشكل تهديدا للمنطقة وحلفائنا وكذلك وطننا".

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الولايات المتحدة "ستواصل ملاحقة عناصر داعش بقوة مع التحالف والشركاء العراقيين".