 
الأربعاء 2025-03-12 09:48 ص
 

عملية القطار .. تحرير 155 رهينة ومقتل 27 مهاجما في باكستان

بعض الرهائن المحررين نقلوا إلى المستشفى
بعض الرهائن المحررين نقلوا إلى المستشفى
 
الأربعاء، 12-03-2025 08:42 ص
الوكيل الإخباري-  حررت القوات الباكستانية ما لا يقل عن 155 راكبا من أصل أكثر من 450، كانوا على متن قطار هاجمه الثلاثاء انفصاليون بلوش جنوب غربي البلاد، حسبما أفادت مصادر أمنية الأربعاء، مشيرة إلى مقتل 27 مهاجما حتى الآن.اضافة اعلان


ومنذ أكثر من 20 ساعة تحاول القوات الباكستانية تحرير الرهائن واستعادة السيطرة على القطار وعموم المنطقة، حيث أقدم جيش تحرير بلوشستان، الجماعة الانفصالية الرئيسية في هذه المقاطعة الغنية بالنفط والمعادن لكنها مع ذلك الأفقر في البلاد، على تفجير سكة الحديد لإجبار قطار "جعفر إكسبرس" على التوقف.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة 6 أطعمة يجب تجنبها في السحور لعدم رفع سكر الدم

مجلس الوزراء

أخبار محلية بيان صادر عن الحكومة الأردنية

بث

طب وصحة أضرار تناول الصودا الدايت بعد الإفطار في رمضان

ل

أخبار محلية الأردن يرحب باستضافة السعودية لمحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

الفريق الوطني لحماية الأسرة

أخبار محلية الوطني لشؤون الأسرة يعد رسائل قانونية لحماية المرأة

أرشيفية لطلاب في مدرسة بالولايات المتحدة

عربي ودولي وزارة التعليم الأميركية تسرّح نصف موظفيها

ا

عربي ودولي شيخ في الأزهر: الزواج الثاني حق لكل رجل

H

تكنولوجيا سر القوة المذهلة لخيوط العنكبوت



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة