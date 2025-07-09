عملية برية إسرائيليّة تستهدف مواقع لحزب الله في لبنان

02:28 م

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليات برية خاصة ومحددة داخل جنوب لبنان تخللها تدمير بنية تحتيّة عائدة لـ"حزب الله". اضافة اعلان





وذكر بيان جيش العدو إنَّ الجنود الإسرائيليين عمدوا إلى تدمير تلك البنى التحتية بهدف من إعادة "حزب الله" من التمركز في المنطقة، كاشفاً أن العمليات حصلت في جبل البلاط واللبونة حيث دمّرت قوات من اللواء 300 واللواء 9 مُستودعات أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ تابعة لـ"الحزب".



كذلك، أفادت التقارير بأنه جرى العثور على مبنى تحت الأرض يُستخدم لتخزين الأسلحة في المنطقة، وقد دُمرت البنية التحتية في عملية هندسية نفذتها قوات اللواء، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وللإشارة، فإن الجيش الإسرائيلي لم يُحدّد تاريخ تنفيذ تلك العملية في بيانه المنشور.