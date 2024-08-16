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عملية جديدة لحزب الله

قوات حزب الله
قوات حزب الله




 

الجمعة، 16-08-2024 09:43 م

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الجمعة، أنه استهدف بالأسلحة المناسبة مباني يستخدمها جنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في مستوطنة المطلة.


وفي وقت سابق اليوم، شن حزب الله هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية بينها هجوم بالمسيّرات استهدف مقر كتائب المدرعات في ثكنة راوية وأوقع قتلى وجرحى بين ضباطها وجنودها، وفق ما ورد في بيان للحزب.

gnews

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