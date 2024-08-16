عملية جديدة لحزب الله

وفي وقت سابق اليوم، شن حزب الله هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية بينها هجوم بالمسيّرات استهدف مقر كتائب المدرعات في ثكنة راوية وأوقع قتلى وجرحى بين ضباطها وجنودها، وفق ما ورد في بيان للحزب.
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