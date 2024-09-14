عملية جديدة لحزب الله

03:18 م

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الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله أنه استهدف مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في موقع الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابة مباشرة فيه. اضافة اعلان





وكان حزب الله شن في وقت سابق اليوم عدة هجمات بالمسيّرات والصواريخ على عدة مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان السوري المحتل.