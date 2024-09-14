عملية جديدة لحزب الله

وكان حزب الله شن في وقت سابق اليوم عدة هجمات بالمسيّرات والصواريخ على عدة مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان السوري المحتل.
-
أخبار متعلقة
-
الحوثي: واشنطن لم تنجح في الحد من عملياتنا
-
صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى
-
الأسد يكلف الجلالي بتشكيل الحكومة الجديدة
-
موسكو: العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية اعتداء على حرية التعبير
-
تلغراف: تحذير لبايدن من رد انتقامي من بوتين
-
وفاة أمير كويتي شغل منصب رئيس الوزراء لـ9 سنوات
-
روسيا: لصبرنا النووي حدود
-
مصرع وإصابة 26 شخصا بانقلاب حافلة في باكستان