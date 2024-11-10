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عملية جديدة لحزب الله

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 10-11-2024 01:58 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن حزب الله في وقت مبكر اليوم الأحد أنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية قرب بوابة حسن في محيط بلدة شعبا اللبنانية.

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وكانت قد تداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو التقطه إسرائيليون يوثق إطلاق حزب الله صواريخ من مواقع قريبة من الحدود على الرغم من التوغل البري الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع، الذي تقول تل أبيب إنه يستهدف إبعاد مقاتلي الحزب عن الحدود.

 
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