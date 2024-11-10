عملية جديدة لحزب الله

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله في وقت مبكر اليوم الأحد أنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية قرب بوابة حسن في محيط بلدة شعبا اللبنانية.

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