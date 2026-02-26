عملية نوعية في إسطنبول تفضي إلى اعتقال خلية إرهابية

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات التركية اليوم الخميس القبض على 4 "إرهابيين من عناصر تنظيم حزب جبهة التحرير الشعبية (DHKP-C) كانوا يخططون لهجمات في تركيا".



ويأتي ذلك في سياق عملية ضد التنظيم المذكور نفذتها المخابرات التركية والشرطة في إسطنبول.

اضافة اعلان

وجرت العملية الأمنية بهدف إحباط هجوم كان يُعتقد أنهم يستعدون لتنفيذه، وجاءت بعد متابعة استخباراتية وتقنية استمرت فترة طويلة.



وبالتفاصيل، داهمت الفرق الأمنية التركية منزلا يستخدم كمقر للخلية في منطقة إسنيورت، وألقت القبض على المشتبه به الرئيسي وثلاثة آخرين كانوا برفقته.



وأثناء تفتيش المكان، ضبط الأمن التركي بندقية كلاشنيكوف ومسدسا وعددا من مخازن الذخيرة، إضافة إلى 130 طلقة ووثائق تنظيمية.

ولم تعلن السلطات التركية حتى الآن عن الهدف المحتمل للهجوم، فيما نقل الموقوفون إلى شعبة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات.