عملية نوعية في إسطنبول تفضي إلى اعتقال خلية إرهابية

ويأتي ذلك في سياق عملية ضد التنظيم المذكور نفذتها المخابرات التركية والشرطة في إسطنبول.
وبالتفاصيل، داهمت الفرق الأمنية التركية منزلا يستخدم كمقر للخلية في منطقة إسنيورت، وألقت القبض على المشتبه به الرئيسي وثلاثة آخرين كانوا برفقته.
وأثناء تفتيش المكان، ضبط الأمن التركي بندقية كلاشنيكوف ومسدسا وعددا من مخازن الذخيرة، إضافة إلى 130 طلقة ووثائق تنظيمية.
