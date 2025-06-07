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عميل أميركي يعرض نقل "معلومات حساسة" لألمانيا .. ما السبب؟

شعار وكالة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية
شعار وكالة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية
 
السبت، 07-06-2025 12:33 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام ألمانية، الجمعة، بأن عميلًا في الاستخبارات الأميركية عرض تمرير معلومات حساسة إلى جهاز المخابرات الاتحادي الألماني، مدفوعًا بإحباطه من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.اضافة اعلان


وأشار تقرير مشترك أجرته شبكتا البث العام الألمانيتان "في دي آر" (WDR) و**"إن دي آر" (NDR)** وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، إلى أن جهاز المخابرات الألماني أبلغ السلطات الأميركية فورًا بالواقعة.

وقد تم توقيف الموظف المدني في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية منذ أكثر من أسبوع في ولاية فيرجينيا، للاشتباه في تورّطه في أنشطة تجسس.

ولم يكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن اسم الدولة التي كانت ستُمرَّر إليها المعلومات، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن المشتبه به تواصل مع المخابرات الألمانية عبر بريد إلكتروني مجهول الهوية في مارس الماضي.

وأكدت متحدثة باسم المخابرات الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):"نحن لا نعلّق علنًا على قضايا استخباراتية أو أنشطة ذات صلة، وهذا لا يعني بالضرورة صحة أو عدم صحة المعلومات المتداولة".

وبعد اعتقاله في 30 مايو الماضي، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المشتبه به يُدعى "ناثان فيلاس إل" ، وكان لديه إمكانية وصول إلى معلومات بالغة السرية، وعرض على "حكومة أجنبية صديقة" تمرير تلك المعلومات.

وذكرت التحقيقات أن دافعه هو رفضه للقيم التي تمثلها إدارة ترامب، والتي لم يعد يرى نفسه منسجمًا معها.

سكاي نيوز
 
gnews

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