 
الأربعاء 2025-03-05 01:08 م
 

عواصف مدمرة تقتل شخصين وتخلف دمارًا كبيراً في أمريكا - فيديو

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-03-2025 11:32 ص
الوكيل الإخباري-   لقي شخصان حتفهما في ولاية مسيسيبي الأمريكية جراء عواصف تسببت في تدمير أسطح مبنى سكني ودار لرعاية المسنين.اضافة اعلان


وهددت العواصف المزيد من المناطق في أنحاء الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، مصحوبة بأحوال جوية شديدة التقلب، كما ضربت العواصف الشديدة مناطق مختلفة متسببة في عواصف ترابية كثيفة في الجنوب الغربي، وعواصف ثلجية أدت إلى انعدام الرؤية في الغرب الأوسط، بالإضافة إلى إثارة مخاوف من حرائق الغابات في مناطق أخرى من البلاد.

وفي مدينة إيرفينغ بولاية تكساس، ضرب إعصار بلغت سرعته 110 أميال في الساعة (177 كيلومترا في الساعة)، بينما تعرضت مدينة آدا في أوكلاهوما التي يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة لإعصار آخر، وفقا لبيانات أولية من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

كما شهدت أبرشية كادو الشمالية في ولاية لويزيانا إعصارين بلغت سرعة الرياح فيهما 93 ميلا في الساعة (150 كيلومترا في الساعة).



روسيا اليوم
 
 
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