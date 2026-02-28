عواصم عربية تحت القصف.. إيران تضرب قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة

الوكيل الإخباري- أعلنت البحرين، السبت، وقوع هجمات استهدفت مواقع ومنشآت داخل أراضيها، بعد أن شنت إسرائيل هجوما على إيران.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، نقلا عن مركز الاتصال الوطني، أن مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس تعرض لهجوم صاروخي.



وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن شاهد عيان، بتصاعد دخان من منطقة الجفير في البحرين، التي تضم قاعدة بحرية أميركية.



كما ذكرت "رويترز"، نقلا عن شاهد عيان، سماع دوي صفارات الإنذار في الكويت.



وقال شهود عيان إن دوي انفجار هائل سمع في أبوظبي، كما سُمع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب "رويترز".



وأعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.