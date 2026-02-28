السبت 2026-02-28 03:32 م

عواصم عربية تحت القصف.. إيران تضرب قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة

ت
أرشيفية
 
السبت، 28-02-2026 12:58 م

الوكيل الإخباري- أعلنت البحرين، السبت، وقوع هجمات استهدفت مواقع ومنشآت داخل أراضيها، بعد أن شنت إسرائيل هجوما على إيران.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، نقلا عن مركز الاتصال الوطني، أن مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس تعرض لهجوم صاروخي.


وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن شاهد عيان، بتصاعد دخان من منطقة الجفير في البحرين، التي تضم قاعدة بحرية أميركية.


كما ذكرت "رويترز"، نقلا عن شاهد عيان، سماع دوي صفارات الإنذار في الكويت.


وقال شهود عيان إن دوي انفجار هائل سمع في أبوظبي، كما سُمع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب "رويترز".


وأعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.


كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عقب تفعيل التنبيهات في جميع أنحاء البلاد، أنه "نظراً للوضع الأمني، يُرجى تحديد المكان الآمن الأمثل بالقرب منكم، وتثبيت تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وتجنب السفر غير الضروري. استمروا في اتباع التعليمات ومتابعة المعلومات عبر القنوات الرسمية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

عربي ودولي بيان هام من وزارة الطيران المصرية بشأن مستجدات الملاحة الجوية

ت

نعـي فـاضل كرم نجل الوزير الأسبق مثنى غرايبة في ذمة الله

ز

عربي ودولي مسؤول أمريكي: سنواصل ضرباتنا ضد إيران

B

أخبار محلية الأمن يكشف مواقع سقوط شظايا الصواريخ في الأردن

و

أخبار محلية الأردن: سندافع عن مصالحنا بكل قوة.. ولن نكون طرفا في أي تصعيد إقليمي

و

عربي ودولي دوي انفجارات في تل أبيب

ت

أخبار محلية بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

و

عربي ودولي قتلى ومصابون بغارات على مقر قيادة الحشد الشعبي ببغداد



 






الأكثر مشاهدة