عودة أكثر من 100 ألف بريطاني من الشرق الأوسط منذ بدء الحرب مع إيران

الثلاثاء، 17-03-2026 08:46 م

الوكيل الإخباري- أفادت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن أكثر من 100 ألف مواطن بريطاني عادوا إلى المملكة المتحدة من منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب مع إيران، وهو ما يمثل نحو ثلث البريطانيين البالغ عددهم 300 ألف الذين كانوا في المنطقة عند بداية النزاع.

وقالت كوبر أمام البرلمان إن العديد من البريطانيين كانوا عالقين بعد إغلاق المجال الجوي في عدة دول، مشيرة إلى أن الرقم يشمل سياحاً ومقيمين في دول الخليج عادوا مؤقتاً إلى بريطانيا.

 
 


